Італія

Гравець хоче залишитися у команді.

Незважаючи на те, що надійшли різні пропозиції, Дівок Орігі не має наміру залишати Мілан цього літа.

Орігі зіграв достатньо мало хвилин у своєму дебютному сезоні за Мілан, забив лише два голи в 36 матчах у всіх змаганнях, борючись із легкими травмами та поганою формою.

Як повідомляє Calciomercato.com, Орігі хоче проявити себе в Мілані і дав вказівку своєму агенту відхиляти будь-які пропозиції, які надійшли, в тому числі від Саудівської Аравії та Туреччини.

За попередні тижні "россонері" запропонували бельгійського форварда Вест Гему в рамках можливої ​​угоди щодо Джанлуки Скамакки.