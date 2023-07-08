Італія

Нідерландський захисник продовжить виступати за італійський клуб.

Інтер розглядає різноманітні варіанти підсилення складу в поточне літнє трансферне вікно, проте не забуває й про збереження внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє офіційний сайт клуба, Стефан Де Врей поставив підпис під новим контрактом з клубом. Угода розрахована до літа 2025 року.

У минулому сезоні Стефан де Врей провів у футболці "нерадзуррі" 38 поєдинків, у яких він забив один гол та заробив п'ять попереджень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер розпочав переговори з Зоммером, якого можуть підписати разом з Трубіним.