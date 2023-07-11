Римляни розуміють, що можуть втратити серба.
Сергій Мілінкович-Савіч, getty images
11 липня 2023, 00:19
Лаціо стурбований тим фактом, що Сергій Мілінкович-Савіч може покинути команду задля грошей у Саудівській Аравії.
Зважаючи на це, як повідомляє Tutto Mercato Web, римляни визначились з заміною для сербського півзахисника. У клубі хочуть оформити перехід Пйотра Зелінські з Наполі.
Зазначимо, що минулого сезону польський півзахисник оформив сім голів та 11 гольових передач у 48 матчах на клубному рівні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Наполі активно просуває ідею продовження контракту із Зелінські