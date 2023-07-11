Італія

Римляни розуміють, що можуть втратити серба.

Лаціо стурбований тим фактом, що Сергій Мілінкович-Савіч може покинути команду задля грошей у Саудівській Аравії.

Зважаючи на це, як повідомляє Tutto Mercato Web, римляни визначились з заміною для сербського півзахисника. У клубі хочуть оформити перехід Пйотра Зелінські з Наполі.

Зазначимо, що минулого сезону польський півзахисник оформив сім голів та 11 гольових передач у 48 матчах на клубному рівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Наполі активно просуває ідею продовження контракту із Зелінські