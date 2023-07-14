Італія

Міланський клуб шукає можливості підписати українського голкіпера.

Інтер продовжує працювати над підписання Анатолія Трубіна, який стане заміною Андре Онана у разі трансферу в Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, план Інтера не змінився: вони хочуть підписати Анатолія Трубіна, за якого Шахтар просить 20 мільйонів євро + 20% на майбутньому продажу. Тим часом Інтер запропонував 10 мільйонів + 2 мільйони як бонуси + 10% з продажу. Ведуться переговори задля досягнення угоди.

Трубін наполягає на переході в Інтер. Футболіст вже узгодив контракт з клубом до 2028 року.