Італія

Футболіст залишиться в Інтері.

Ромелу Лукаку хоче залишитись в Інтері. Справа майже вирішена. Принаймні, як повідомляє Джанлука Ді Марціо, футболіст вже не повернеться в Челсі — клуб, якому належать права на бельгійця.

Обидві сторони налаштовані погодити угоду з Інтером якнайшвидше – до 17 липня, коли розпочнеться передсезонне турне Челсі США. Раніше лондонський клуб повідомив Інтеру, що в клубі лише готові продати Ромелу. На чергову оренду лондонці не погоджуються.

Лондонський клуб хоче близько 40 мільйонів євро, включаючи бонуси.

Минулого сезону Лукаку провів 37 матчів, у яких забив 14 голів та віддав сім результативних передач.