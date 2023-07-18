Італія

Бельгійського нападника більше не поважають.

Фанати Інтера висловили своє відношення до Ромелу Лукаку після того, як нападник почав вести перемовини про перехід в Ювентус.

"Ти зрадив всіх нас. Ми захищали тебе, коли інші знущалися з тебе, тепер ти відплачуєш нам ударом, гідним найкращого Брута.

Після того, як ти цілував нашу емблему, яка для нас коштує більше, ніж наше життя, як мерзенний дешевий найманець, продаєшся тому, хто дає більше.

Перш ніж стати чемпіоном, ти повинен бути людиною, а ти нею не є", — йдеться у заяві фанатів.

За минулий сезон бельгієць забив 14 голів та віддав один гольовий пас у 37 матчах на клубному рівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лукаку змінив свого представника, що призвело до конфлікту з Інтером.