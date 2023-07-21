Італія

"Орли" посилили лінію нападу.

Лаціо продовжує роботи над формуванням складу перед початком наступного сезону в поточне трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт римського клуба, новачком команди став аргентинський нападник Валентин "Таті" Кастельянос.

Подробиці угоди не розголошуються.

Минулого сезону Кастельянос мав перший у своїй професійній кар’єрі досвід виступів на європейській арені, перебуваючи в складі іспанської Жирони на правах оренди з американського Нью-Йорк Сіті.

На його рахунку 14 голів та одна гольова передача в 37 матчах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лаціо наближається до другої оренди Луки Пеллегріні.