"Орли" посилили лінію нападу.
Валентін Кастельянос, фото Лаціо
21 липня 2023, 18:28
Лаціо продовжує роботи над формуванням складу перед початком наступного сезону в поточне трансферне вікно.
Як повідомляє офіційний сайт римського клуба, новачком команди став аргентинський нападник Валентин "Таті" Кастельянос.
Подробиці угоди не розголошуються.
Минулого сезону Кастельянос мав перший у своїй професійній кар’єрі досвід виступів на європейській арені, перебуваючи в складі іспанської Жирони на правах оренди з американського Нью-Йорк Сіті.
На його рахунку 14 голів та одна гольова передача в 37 матчах.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лаціо наближається до другої оренди Луки Пеллегріні.