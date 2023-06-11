Іспанія

Аргентинський форвард може змінити клубну прописку.

Нападаючий Нью-Йорк Сіті Валентін Кастельянос може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного аргентинця зацікавлена Бенфіка, яка розглядає можливість його підписання цього літа.

Минулий сезон Кастельянос провів за Жирону на правах оренди. На його рахунку 37 матчів, 14 голів та одна гольова передача.

Зазначимо, що за підсумками сезону Бенфіка вкотре стала чемпіоном Португалії.