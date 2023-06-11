Аргентинський форвард може змінити клубну прописку.
Валентін Кастельянос, Getty Images
11 червня 2023, 13:36
Нападаючий Нью-Йорк Сіті Валентін Кастельянос може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє A Bola.
За інформацією джерела, у послугах 24-річного аргентинця зацікавлена Бенфіка, яка розглядає можливість його підписання цього літа.
Минулий сезон Кастельянос провів за Жирону на правах оренди. На його рахунку 37 матчів, 14 голів та одна гольова передача.
Зазначимо, що за підсумками сезону Бенфіка вкотре стала чемпіоном Португалії.