Італійський гранд веде перемовини.
Ян Зоммер, getty images
21 липня 2023, 21:43
Інтер після продажу Андре Онана в Манчестер Юнайтед знаходиться в пошуках нового голкіпера.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, італійський клуб веде перемовини щодо трансферу Яна Зоммера з Баварії.
Втім, Інтер хоче отримати знижку на гравця, за якого й так просять шість мільйонів євро — це відступні в контракті швейцарця.
У сезоні-2022/23 Зоммер провів 19 матчів у Бундеслізі за Баварію.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Срна прибув до Мілану, щоб спробувати домовитися з Інтером щодо Трубіна.