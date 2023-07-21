Італія

Італійський гранд веде перемовини.

Інтер після продажу Андре Онана в Манчестер Юнайтед знаходиться в пошуках нового голкіпера.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, італійський клуб веде перемовини щодо трансферу Яна Зоммера з Баварії.

Втім, Інтер хоче отримати знижку на гравця, за якого й так просять шість мільйонів євро — це відступні в контракті швейцарця.

У сезоні-2022/23 Зоммер провів 19 матчів у Бундеслізі за Баварію.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Срна прибув до Мілану, щоб спробувати домовитися з Інтером щодо Трубіна.