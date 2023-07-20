Італія

Іспанського голкіпера не влаштувала зарплатня.

Давід Де Хеа після завершення контракту з Манчестер Юнайтед знаходиться в пошуках нової команди.

Як повідомляє видання The Daily Record, іспанський голкіпер отримав пропозицію від Інтера, проте відповів відмовою.

Стверджується, що Давіда Де Хеа не влаштувала зарплатня, яку йому пропонували — п'ять мільйонів євро на рік.

Досвідчений футболіст очікує, що йому будуть платити близько десяти мільйонів євро.

Де Хеа виступав за МЮ з 2011 року, коли перебрався до Манчестера з мадридського Атлетіко. На його рахунку 545 матчів у футболці "червоних дияволів", з яких 190 на нуль.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Де Хеа почав перемовини з саудівськими клубами.