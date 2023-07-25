Еміл Аудеро може посилити склад "нерадзуррі".
Еміл Аудеро, getty images
25 липня 2023, 16:59
Інтер шукає підсилення позиції голкіпера після того, як ключовий воротар команди Андре Онана був проданий до Манчестер Юнайтед.
Як повідомляє журналіст Паскуале Гуарро, "нерадзуррі" зацікавлені у підписанні голкіпера Сампдорії Еміла Аудеро, команда якого залишила Серію А за підсумками минулого сезону.
За інформацією джерела, Інтер зробив офіційну пропозицію щодо 26-річного італійця у розмірі 7 мільйонів євро.
У минулому сезоні Еміл Аудеро провів 25 поєдинків у Серії А, у яких він пропустив 39 голів та чотири рази відстояв на нуль.
Раніше повідомлялося, що Інтер зацікавлений у підписанні голкіпера донецького Шахтаря Анатолія Трубіна.