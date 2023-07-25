Італія

Еміл Аудеро може посилити склад "нерадзуррі".

Інтер шукає підсилення позиції голкіпера після того, як ключовий воротар команди Андре Онана був проданий до Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє журналіст Паскуале Гуарро, "нерадзуррі" зацікавлені у підписанні голкіпера Сампдорії Еміла Аудеро, команда якого залишила Серію А за підсумками минулого сезону.

За інформацією джерела, Інтер зробив офіційну пропозицію щодо 26-річного італійця у розмірі 7 мільйонів євро.

У минулому сезоні Еміл Аудеро провів 25 поєдинків у Серії А, у яких він пропустив 39 голів та чотири рази відстояв на нуль.

Раніше повідомлялося, що Інтер зацікавлений у підписанні голкіпера донецького Шахтаря Анатолія Трубіна.