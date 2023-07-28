Італія

Команда Андреа Пірло отримала покарання за затримку зарплат.

А за підсумками минулого сезону Сампдорія стартуватиме в новому сезоні з негативною кількістю очок. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У четвер, 27 липня, відбулося слухання, на якому головний прокурор Національного федерального суду Джузеппе Кіне вимагав зняти два очки із Сампдорії.

За інформацією джерела, суд задовольнив прохання прокурора, що означає, що Сампдорія розпочне новий сезон із мінус двома очками у турнірній таблиці.

Таким було покарання для італійського клубу, який було покарано за затримку зарплати гравцям минулого сезону. Сума заборгованостей становила понад 995 тисяч євро.

Нагадаємо, цього літа головним тренером Сампдорії став Андреа Пірло.