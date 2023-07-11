Італія

32-річний італієць підписав контракт до літа 2025 року.

Колишній нападник Челсі, Ліверпуля та Мілана Фабіо Боріні став гравцем Сампдорії. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Угода з 32-річним італійцем розрахована до літа 2025 з можливістю продовження ще на один сезон.

Останнім клубом Боріні був турецький Карагюмрюк, який він залишив цього літа на правах вільного агента.

Минулого сезону Боріні провів 31 матч, у яких забив 21 гол та віддав дев'ять результативних передач.

Зазначимо, що за підсумками минулого сезону Сампдорія вилетіла до Серії Б.