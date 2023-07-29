Мілан продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, італійський гранд завершує угоду щодо Юнуса Муса з Валенсії.

Стверджується, що сторони досягли усної домовленості, а офіційний процес підписання завершиться найближчими годинами.

У сезоні-2022/23 Юнус Муса віддав дві гольові передачі в 33 матчах Ла Ліги за Валенсію.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що великі гроші не спровокують Мілан на продаж Беннасера.