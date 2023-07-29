Міланці підпишуть нового півзахисника.
Юнус Муса, getty images
29 липня 2023, 12:59
Мілан продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, італійський гранд завершує угоду щодо Юнуса Муса з Валенсії.
Стверджується, що сторони досягли усної домовленості, а офіційний процес підписання завершиться найближчими годинами.
У сезоні-2022/23 Юнус Муса віддав дві гольові передачі в 33 матчах Ла Ліги за Валенсію.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що великі гроші не спровокують Мілан на продаж Беннасера.