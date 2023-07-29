Італія

Лотіто розповів про трансфери команди.

Президент Лаціо Клаудіо Лотіто розповів про розмову з Мауріціо Саррі відносно комплектування складу на наступний сезон.

"Я був готовий почати переговори з Манчестер Юнайтед і зробити пропозицію щодо Фреда, але Мауріціо Саррі сказав мені, що ні — він не хоче Фреда.

Він зробив те саме з Ло Чельсо… Саррі хоче Зелінські та Річчі", — сказав Лотіто Messaggero.

Зазначимо, що команду покинув Сергій Мілінкович-Савіч, тому команді потрібне підсилення в центр поля.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лаціо не горить бажанням підписувати Бонуччі.