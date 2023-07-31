Італія

Перемовини перебувають на завершальній стадії.

Португальський півзахисник Ренату Санчеш у своїй професійній кар’єрі вже встиг пройти крізь чималу кількість випробування, переживши падіння зі статусу Golden Boy-2016 до резерву мюнхенської Баварії та французького Парі Сен-Жермен.

За ці сім років після отримання нагороди на тлі перемоги країни на чемпіонат Європи-2023 25-річний футболіст також устиг пограти за Лілль та Суонсі, а його клуби загалом заплатили вже 78,5 млн євро за трансфери поміж собою.

Останній сезон вихованець лісабонської Бенфіки провів у затінку в столиці Франції, тож на прийдешню кампанію радо зустрів пропозицію італійської Роми щодо оренди.

Наразі римляни та ПСЖ намагаються домовитись щодо остаточного формату угоди — "вовки" наполягають на тому, щоб контракт містив пункт про можливість придбання гравця за 10-12 млн євро.

За минулий футбольний рік Саншеш відіграв 27 матчів, забивши два голи.