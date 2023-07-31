Італія

Півзахисник зацікавив ще один клуб.

Манчестер Юнайтед продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно. "Червоні дияволи" вже завершують угоду щодо Расмуса Гойлунда, тому можуть перемикатись на наступну ціль — Соф'яна Амрабата.

Втім, як повідомляє видання L`Equipe, півзахисник Фіорентини може перебратись в інший клуб. Аль-Ахлі готовий перехопити Амрабата.

У сезоні-2022/23 Амрабат провів 29 матчів у Серії А за Фіорентину: на його рахунку один асист.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед доведеться заплатити 50 млн фунтів, щоб підписати Амрабата.