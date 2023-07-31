Півзахисник зацікавив ще один клуб.
Соф'ян Амрабат, getty images
31 липня 2023, 13:38
Манчестер Юнайтед продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно. "Червоні дияволи" вже завершують угоду щодо Расмуса Гойлунда, тому можуть перемикатись на наступну ціль — Соф'яна Амрабата.
Втім, як повідомляє видання L`Equipe, півзахисник Фіорентини може перебратись в інший клуб. Аль-Ахлі готовий перехопити Амрабата.
У сезоні-2022/23 Амрабат провів 29 матчів у Серії А за Фіорентину: на його рахунку один асист.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед доведеться заплатити 50 млн фунтів, щоб підписати Амрабата.