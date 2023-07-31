Італія

Футболіст перейшов до складу римлян.

Рома відправила Матіаса Вінью в Сассуоло в оренду з правом викупу після його перебування в Борнмуті.

Уругвайський гравець провів шість місяців в Англії, проте не було активувано опцію викупу за 15 мільйонів євро.

Там він вразив, забивши два голи в 12 матчах за команду Прем'єр-ліги.

Натомість Вінья залишається в Серії А у Сассуоло, і це ще одна оренда з можливістю викупу, цього разу близько 10 мільйонів євро.

Віна замінить Георгіоса Кіріакопулоса, який на вихідних приєднався до Монци також на правах оренди з правом викупу.

Рома підписала Вінью з Палмейраса влітку 2021 року, але йому було важко демонструвати стабільність під керівництвом Жозе Моуріньо, особливо після переходу до захисту в три захисника, який перетворив його на флангового захисника.