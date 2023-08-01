Досвідчений голкіпер продовжить кар'єру в Італії.
Бенуа Костіль, ФК Салернітана
01 серпня 2023, 10:57
Воротар Лілля Бенуа Костіль продовжить свою кар'єру в італійській Салернітані. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Угода з 36-річним італійцем розрахована на один рік. В італійській команді досвідчений футболіст виступатиме під 56 номером.
Також зазначається, що трансфер було здійснено на правах вільного агента.
Минулого сезону Костіль провів 19 матчів за Осер, а у другій половині кампанії він перебував у Ліллі, але на полі не з'являвся.