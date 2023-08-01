Італія

Досвідчений голкіпер продовжить кар'єру в Італії.

Воротар Лілля Бенуа Костіль продовжить свою кар'єру в італійській Салернітані. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Угода з 36-річним італійцем розрахована на один рік. В італійській команді досвідчений футболіст виступатиме під 56 номером.

Також зазначається, що трансфер було здійснено на правах вільного агента.

Минулого сезону Костіль провів 19 матчів за Осер, а у другій половині кампанії він перебував у Ліллі, але на полі не з'являвся.