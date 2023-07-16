Україна

Італійський клуб не готовий провернути повноцінний трансфер українського форварда.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик може продовжити кар'єру в італійській Серії А, повідомляє Tuttomercatoweb.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного форварда зацікавлена Салернітана, яка вже веде переговори з українським клубом.

Зазначається, що італійський клуб не готовий до повноцінного трансферу футболіста через суму, яку вимагає Дніпро-1, проте він розглядає оренду з правом подальшого викупу.

Минулого сезону Довбик провів 39 матчів, у яких забив 29 голів та віддав сім асистів.

Раніше повідомлялося, що Жирона за допомоги City Group хоче спробувати придбати Довбика.