Італія

63-річний іспанець може повернутись до тренерської роботи.

Колишній головний тренер Ліверпуля та Реала Рафаель Бенітес може продовжити тренерську кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, 63-річний іспанець зараз перебуває в Італії, де веде переговори із Салернітаною.

Зазначається, що головного тренера Салернітани Паулу Соузу пов'язують із Наполі, куди раніше сватали Бенітеса.

Останнім клубом Бенітеса був Евертон, який він залишив у січні цього року через невдалі результати.

За підсумками сезону Салернітана набрала 42 очки після 38 турів та посіла 15 місце у турнірній таблиці Серії А.