Італія

Попереднє погодження контракту гравцем не допомогло.

Німецький фланговий півзахисник Робін Госенс лише минулого літа повноцінно завершив свій трансфер із бергамаської Аталанти до міланського Інтера за 27,4 млн євро з попередньою піврічною орендою.

Однак за сезон під керівництвом Сімоне Індзагі 29-річний виконавець навряд чи міг назвати себе ключовим виконавцем, тож під час поточного трансферного вікна він почав роздумувати над іншими варіантами.

З’явилась можливість повернутись до Німеччини, де Госенс не грав від моменту завершення виступів у складі молодіжної команди клубу Реде в 2012 році.

Гравець навіть устиг погодити чотирирічний контракт із "зелено-білими", однак, як повідомляє італійська преса, у останній момент клубу не змогли домовитись щодо вартості трансферу.

Перемовини таким чином можна вважати зірваними та такими, що мають мізерні шанси на відновлення цього літа.

Госенс за минулий сезон зіграв 49 матчів, забивши чотири голи.