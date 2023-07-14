Німеччина

Німецький клуб вже погодив деталі контракту із 29-річним німцем.

Півзахисник міланського Інтера Робін Госенс може продовжити свою кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 29-річний німець вже погодив деталі особистого контракту із німецьким клубом. Він підпише контракт чотири роки.

Окрім Вольфсбурга, у послугах футболіста був зацікавлений берлінський Уніон.

Минулого сезону Госенс провів 49 матчів, у яких забив чотири м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Інтер готує офіційні пропозиції щодо Трубіна та Зоммера.