Німецький клуб вже погодив деталі контракту із 29-річним німцем.
Робін Госенс, Getty Images
14 липня 2023, 13:50
Півзахисник міланського Інтера Робін Госенс може продовжити свою кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.
За інформацією джерела, 29-річний німець вже погодив деталі особистого контракту із німецьким клубом. Він підпише контракт чотири роки.
Окрім Вольфсбурга, у послугах футболіста був зацікавлений берлінський Уніон.
Минулого сезону Госенс провів 49 матчів, у яких забив чотири м'ячі.
Раніше повідомлялося, що Інтер готує офіційні пропозиції щодо Трубіна та Зоммера.