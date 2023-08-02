Італія

Гравець невизначився із кількома деталями.

Луїс Альберто не візьме участі в майбутній передсезонній товариській грі Лаціо з Астон Віллою в четвер увечері через суперечку щодо ситуації з його контрактом.

Численні повідомлення La Gazzetta dello Sport і Calciomercato.com свідчать про те, що іспанець зараз перебуває вдома в Римі, а решта команди їде до Бірмінгема, щоб зіграти на Вілла Парк у четвер увечері.

Також повідомлялося, що Альберто не був залучений до тренування Лаціо у вівторок, спочатку вважалося, що це був запланований відпочинок.

Однак пізніше з’ясувалося, що це було рішення 30-річного гравця не з’являтися на тренування, що викликало гнів Мауріціо Саррі та його команди.

Альберто має контракт із "Бьянкочелесті" до літа 2025 року, і вважалося, що було досягнуто угоду про продовження до 2027 року із збільшенням зарплати відповідно до його результатів.

Однак ця угода ще не була офіційно оформлена.