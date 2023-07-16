Іспанія

В Барселоні триває розпродаж висококласних виконавців.

В новий сезон каталонська Барселона намагатиметься увійти з оновленим складом, в якому немає місця деяким виконавцям.

Як стверджує іспанське видання AS, в каталонському клубі не розраховують на п'ятьох футболістів: Клемана Ленгле, Алекса Колладо, Франка Кессьє, Пабло Торре та Сержиньйо Деста.

Кессьє може продовжити кар'єру в Ювентусі. Ленгле цікавий Тоттенгему. А Дестом цікавляться Фулгем та Крістал Пелес.

А от Пабло Торре може стати частиною угоди по Оріолю Ромео, оскільки Жирона зацікавлена послугами іспанця.