В Барселоні триває розпродаж висококласних виконавців.
ФРАНК ЯННІК КЕССЬЄ, GETTY IMAGES
16 липня 2023, 18:33
В новий сезон каталонська Барселона намагатиметься увійти з оновленим складом, в якому немає місця деяким виконавцям.
Як стверджує іспанське видання AS, в каталонському клубі не розраховують на п'ятьох футболістів: Клемана Ленгле, Алекса Колладо, Франка Кессьє, Пабло Торре та Сержиньйо Деста.
Кессьє може продовжити кар'єру в Ювентусі. Ленгле цікавий Тоттенгему. А Дестом цікавляться Фулгем та Крістал Пелес.
А от Пабло Торре може стати частиною угоди по Оріолю Ромео, оскільки Жирона зацікавлена послугами іспанця.