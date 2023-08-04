Італія

Футболіст може перейти у команду.

Сассуоло активізує перемовини щодо правого захисника Спеції Еміля Хольма, якого також пов'язували з Ювентусом, Аталантою, Наполі, Брайтоном і Вест Гемом.

23-річний футболіст провів два матчі за збірну Швеції, а його контракт зі Спецією діє до червня 2026 року, але він шукає поштовх у своїй кар’єрі після того, як їхня команда вилетіла в Серію В.

Як повідомляє Sky Sport Italia, Сассуоло нарощує інтенсивність перемовин зі Спецією, щоб укласти угоду.

Вважається, що запитувана ціна за Холм становить близько 7 мільйонів євро, особливо враховуючи, що Спеція винна його старому клубу Сондерійске 30-відсотковий бонус наступної суми трансферу.