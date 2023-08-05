Італія

Футболіст може зайняти нову роль.

Джанлуїджі Буффон веде перемовини з Італійською федерацією футболу щодо ролі в її спортивному менеджменті.

Раніше цього тижня Буффон оголосив про завершення кар'єри професійного футболіста.

Деякі деталі ще мають бути визначені, включаючи його точну роль, але Буффон зацікавлений у потенційному переході, оскільки це дозволить йому вивчати англійську мову, один із його пріоритетів, а також розглядати інші проекти.

Він може приєднатися до федарції футболу у вересні або жовтні.

Наступні матчі збірної Італії відбудуться на початку вересня у рамках кваліфікації до Євро-2024 проти Північної Македонії та України .

Колишній голкіпер грав за національну збірну Італії з 1997 по 2018 рік і є рекордсменом своєї країни за кількістю виступів, зігравши 176 разів та вигравши чемпіонат світу в 2006 році.