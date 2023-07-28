Італія

На цей момент це перша заявка.

Італія та Туреччина створили спільну заявку на проведення Євро-2032. Про це повідомила пресслужба УЄФА.

У 2021 році УЄФА ініціював процес подання заявок на проведення фінальних стадій чемпіонату Європи у 2028 та 2032 роках. ТФФ брала участь у тендері на обидва турніри, тоді як ІФФ вирішила подати заявку лише на проведення ЄВРО-2032. Спільну заявку на проведення Євро-2028 також подали п'ять асоціацій: Англія, Північна Ірландія, Ірландія, Шотландія та Уельс.

УЄФА працюватиме з ІФФ та ТФФ, щоб подана для спільної заявки документація відповідала вимогам тендеру.

Якщо спільна заявка буде відповідати цим вимогам, вона буде представлена Виконавчому комітету УЄФА на запланованому на 10 жовтня засіданні, де буде обрано господарів турнірів 2028 та 2032 років.