Італія

Футболіст залишається у своїй команді.

Капітан Наполі Джованні Ді Лоренцо офіційно продовжив контракт з чемпіоном Італії до червня 2028 року.

Це фактично дозволить йому провести решту своєї ігрової кар'єри на Стадіо Дієго Армандо Марадона, особливо якщо буде є можливість продовжити його до 2029 року.

Його зарплата зросте приблизно до 3 мільйонів євро за сезон.

Ді Лоренцо провів 184 матчі за Наполі, забив 13 голів і віддав 28 результативних передач.