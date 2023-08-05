Футболіст залишається у своїй команді.
Джованні Ді Лоренцо - Getty Images
05 серпня 2023, 17:56
Капітан Наполі Джованні Ді Лоренцо офіційно продовжив контракт з чемпіоном Італії до червня 2028 року.
Це фактично дозволить йому провести решту своєї ігрової кар'єри на Стадіо Дієго Армандо Марадона, особливо якщо буде є можливість продовжити його до 2029 року.
Його зарплата зросте приблизно до 3 мільйонів євро за сезон.
Ді Лоренцо провів 184 матчі за Наполі, забив 13 голів і віддав 28 результативних передач.