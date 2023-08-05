Італія

Гравець поділився думками щодо виступів в Італії.

Тімоті Веа вважає, що він "не може бути в кращому місці з кращою командою", ніж Ювентус, і його особливо вразив його одноклубник Мануель Локателлі.

Зірка USMNT здійснив трансфер цього літа з Лілля за 11,3 мільйона євро плюс бонуси та одразу забив у ворота під час передсезонної товариської перемоги над мадридським Реалом, завершивши свій тур по США.

"Я дуже щасливий, особливо після голу проти Реала. Я не міг бути в кращому місці з кращою командою, тому для мене велика честь і щастя бути тут", — сказав Веа La Gazzetta dello Sport.

Він син колишньої легенди Мілана Джорджа Веа, який зараз є президентом Ліберії, і готове джерело порад щодо життя в Серії А.

"Він був дуже схвильований перед грою, але я грав добре, і він був дуже щасливий".

Тренер Макс Аллегрі поки що використовує Веа як вінгера у системі 3-5-2, хоча він грав у атакуючому трикутнику та навіть іноді як правий захисник.

"У мене немає переваг, я роблю те, що просить тренер. Я починаю звикати до широкої ролі та вивчаю, як рухається команда, тому я готовий робити все, що потрібно, щоб допомогти команді. Захист не є для мене проблемою, навіть якщо я знаю, що мені ще багато чого потрібно навчитися. Є деякі ситуації, які мені ще потрібно засвоїти.

Я відкритий до всього і дуже хочу вчитися, тому я люблю бути в Ювентусі. Аллегрі, його штаб і мої товариші по команді неймовірні і дуже допомагають мені".

Веа зміг возз’єднатися зі своїм одноклубником по USMNT Вестоном Маккенні, який віддав гольову передачу в матчі проти Реала, але більше вражений внеском Локателлі в півзахист.