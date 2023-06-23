Італія

Сума трансферу футболіста оцінюється у 12 мільйонів євро.

Вінгер Лілля Тімоті Веа незабаром може стати гравцем туринського Ювентуса. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, сума трансферу 23-річного американця оцінюється у 12 мільйонів євро.

Зазначається, що клубам залишилося домовитися про фінальні деталі угоди. Контракт із футболістом буде розрахований до літа 2028 року.

Минулого сезону Веа провів 32 матчі, в яких відзначився двома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль готує пропозицію щодо Федеріко К'єзи.