Сума трансферу футболіста оцінюється у 12 мільйонів євро.
Тімоті Веа, Getty Images
23 червня 2023, 10:11
Вінгер Лілля Тімоті Веа незабаром може стати гравцем туринського Ювентуса. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, сума трансферу 23-річного американця оцінюється у 12 мільйонів євро.
Зазначається, що клубам залишилося домовитися про фінальні деталі угоди. Контракт із футболістом буде розрахований до літа 2028 року.
Минулого сезону Веа провів 32 матчі, в яких відзначився двома результативними передачами.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль готує пропозицію щодо Федеріко К'єзи.