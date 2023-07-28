Ліга конференцій

Команда не гратиме в Лізі конференцій.

Інстанція Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) з фінансового контролю клубів ухвалила рішення виключити Ювентус з числа учасників єврокубків на сезон-2023/24, повідомляє пресслужба УЄФА.

Виконавчі органи дійшли висновку, що Ювентус порушив нормативну базу УЄФА та мирову угоду, підписану у серпні 2022 року. В результаті інстанція розірвала угоду, укладену з клубом, та крім виключення з єврокубків на один сезон також ухвалила накласти на клуб додатковий фінансовий внесок у розмірі 20 млн євро.

З цієї суми 10 млн євро є умовними та будуть стягнуті лише в тому випадку, якщо річна фінансова звітність клубу за 2023, 2024 та 2025 фінансові роки не відповідатиме вимогам бухгалтерського обліку.

Таким чином туринський клуб не братиме участі у розіграші Ліги конференцій.

Раніше повідомлялось, що УЄФА допустила Осасуну до участі в Лізі конференцій.