Італія

Гравець може змінити клуб.

Фіорентина і Вест Гем зацікавлені в придбанні нападника Спеції М'Бала Нзоли, якого також пов'язують з Ромою.

Очікується, що центрфорвард залишить Спецію після того, як вона вилетіла в Серію В, програвши плей-оф Вероні.

Пізніше цього місяця йому виповниться 27 років, і контракт гравця з Анголи діє до червня 2026 року, тому оренда з правом викупу можлива, хоча й малоймовірна.

Як повідомляє Corriere dello Sport, Фіорентина готова зробити серйозну заявку на Нзолу, однак вони стикаються з конкуренцією з боку Вест Гема, який щойно продав Джанлуку Скамакку Аталанті за 30 мільйонів євро, включаючи бонуси, пов’язані з продуктивністю, які відносно легко активувати.