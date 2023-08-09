Італія

Керманич Мілана фактично підтвердив відхід футболіста.

Бельгійський атакувальний півзахисник Шарль Де Кетеларе свого часу власними зусиллями створив довкола себе неабиякий ажіотаж на трансферному ринку, після чого італійський Мілан не втримався від спокуси заплатити за нього Брюгге 35,5 млн євро.

Проте "россонері" вистачило всього рік для того, аби визнати власну помилку щодо запрошення 22-річного виконавця й уже цього літа колектив Стефано Піолі намагається виправити її наслідки.

Варіантів для цього наразі не так уже й багато — бергамаська Аталанта та бірмінгемська Астон Вілла висловили бажання отримати собі цього футболіста.

Достеменно станом на сьогодні відомо тільки одне — Шарль точно залишить команду, що підтвердили слова головного тренера під час останнього інтерв’ю.

"Його не було сьогодні ввечері на тренуванні, тому що так склалась ринкова ситуація.

Від нього багато на що очікували, але він не зміг дати всього, що міг. Наразі йдеться тільки про створення найкращої ситуації для нас і для нього", — заявив італійський фахівець.

Де Кетеларе за сезон відіграв 40 матчів, зробивши один гольовий пас.