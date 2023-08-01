Італія

Раніше саудівський клуб націлювався Кіліан Мбаппе.

Нападник Наполі Віктор Осімген може стати гравцем саудівського Аль-Хіляля. Про це повідомляє SKy Sports.

За інформацією джерела, керівництво саудівського клубу зробило ще одну пропозицію "неаполітанцям" щодо можливого трансферу 24-річного нігерійця у розмірі 140 мільйонів євро.

Також зазначається, що Аль-Хіляль готовий виплачувати Віктору зарплату близько мільйона євро на тиждень.

Минулого сезону Осімген провів 39 матчів, у яких забив 31 гол та віддав чотири результативні передачі.

Раніше саудівський клуб поповнили Каліду Кулібалі, Сергій Мілінкович-Савич, Рубен Невеш та Малком.