Італія

Неаполітанці оформили перехід гравця Реймса.

Наполі продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт неаполітанців, новачком команди став Єнс-Люс Мікаель Каюсте, яки до цього виступав за Реймс.

Сума трансферу не розголошується, проте за інформацією порталу Transfermarkt, вона склала 12 мільйонів євро.

На рахунку Каюсте вже 15 матчів у футболці національної збірної Швеції. В минулому сезоні він відіграв 33 матчі, в яких відзначився чотирма голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Наполі збільшить пропозицію щодо нового контракту Осімгена.