Італія

Гравець може перейти в клуб.

Згідно з повідомленнями Фіорентина досягла домовленості з Рівер Плейт про перехід нападника Лукаса Бельтрана, незважаючи на спроби Роми підписати гравця.

За словами Джанлуки Ді Марціо, "Ла Віола" має угоду на 25 мільйонів євро щодо 22-річного нападника.

Бельтран був у від’їзді з командою Рівер Плейт на матч-відповідь 1/8 фіналу Кубка Лібертадорес проти Інтернасьоналя в Бразилії, який відбувся в середу, і Фіорентина чекає на нього, щоб обговорити умови контракту з його агентом.

Рома, яка продовжує шукати нового форварда до завершення вікна, також зареєструвала інтерес до, але, за словами Ді Марціо, "джаллороссі" запропонували менше грошей, ніж "Фіорентина".