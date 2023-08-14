Італія

Футболісти мають продовжити кар'єру у клубі.

Рома домовилася про трансфер Леандро Паредеса з Парі Сен-Жермен за 4 мільйони євро, а щодо Ренату Санчеша також уточнюються фінальні деталі.

"Джаллороссі" двічі потрібно було підсилити півзахист, спочатку після того, як цього літа не вдалося забезпечити кілька інших цілей, а потім, коли Неманья Матіч може оформити трансфер в Ренн.

Вони звернулися до ПСЖ і зуміли укласти угоду щодо Паредеса, оскільки Sky Sport Italia, RMC Sport та інші впевнені, що клуби потисли один одному руки щодо угоди.

Це трансфер приблизно за 4 мільйони євро, тим часом Ренату Санчеш збирається приєднатися до Роми на правах оренди з правом викупу, але Sky Sport Italia каже, що гіганти Ліги 1 все ще наполягають на тому, щоб це стало зобов’язанням.