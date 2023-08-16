Італія

Півзахисник повернувся до столиці Італії.

Аргентинський опорний півзахисник Леандро Паредес свого часу переїхав до Італії відповідно до трансферу з Бока Хуніорс до Роми за 6 млн євро.

Однак одразу зарекомендувати себе в новому колективі тодішній юнак не зумів, через що був змушений провести додатковий рік в оренді в складі Емполі.

А коли повернувся, то фактично через сезон поїхав підкорювати болота за 23 млн євро.

У підсумку, не минуло й двох сезоні, як прогрес футболіста зауважив французький Парі Сен-Жермен та викупив контракт за 40 млн євро.

У складі "червоно-синіх" 29-річний виконавець протримався два з половиною роки, після чого за 2,5 млн євро відправився до оренди в туринський Ювентус, де й провів попередній сезон.

А вже цього літа Паредеса сповістили, що він не входить до планів Луїса Енріке та може шукати собі новий колектив.

Італійська Рома швидко зреагувала на цю зміну статусу футболіста й запропонувала ПСЖ відносно скромні 2,5 млн євро + 2 млн євро у вигляді бонусів за його трансфер.

Французи в підсумку погодились на продаж, а гравець отримав контракт на два роки, до 2025 року, із можливістю продовження ще на один сезон.

За останній сезон Паредес відіграв 39 матчів, забивши один гол та віддавши дві гольові передачі, та виграв чемпіонат світу-2022 в Катарі в складі збірної Аргентини.