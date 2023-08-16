Італія

36-річний футболіст може продовжити кар'єру у Серії А.

Уго Льоріс може перейти з Тоттенгема до Лаціо, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, "шпори" готові відпустити 36-річного голкіпера, а француз готовий переїхати до Італії.

Лаціо та Тоттенгем ведуть переговори про угоду. Гравцю можуть запропонувати угоду на два сезони.

Зазначимо, що Льоріс провів у Тоттенгемі 11 сезонів. "Шпори" підписали Гульєльмо Вікаріо на роль основного голкіпера.

Раніше повідомлялося, що Льоріс готовий перейти до ПСЖ.