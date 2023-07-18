Франция

Французького голкіпера не влаштувала пропозиція Аль-Хілаля.

Воротар Тоттенгема Уго Льоріс поки не визначився зі своїм майбутнім на сто відсотків, але він має кілька варіантів для продовження кар'єри. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, керівництво ПСЖ зробило запит "шпорам" щодо можливого трансферу 36-річного француза і футболіст не проти такого сценарію розвитку подій.

Паризький клуб ще не розпочинав переговори з Тоттенгемом, незважаючи на те, що у послугах воротаря зацікавлені й інші команди.

Вже відомо, що Льоріс відмовився від пропозицій Фіорентини та Аль-Хіляля, причому з варіантом із саудитами, француз незадоволений запропонованою зарплатою.

Раніше Тоттенгем дозволив Льорісу не їхати на передсезонний тур з командою, щоб він міг розглянути всі свої варіанти для можливого трансферу.