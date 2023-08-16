Італія

Проте лондонський клуб не має наміру відпускати 21-річного футболіста.

Рома зробила запит щодо Армандо Брої, повідомляє Sky Italia.

За інформацією джерела, римський клуб хоче орендувати 21-річного нападника. Однак у Челсі не мають наміру відпускати гравця, який продовжує відновлюватися після розриву хрестоподібних зв'язок.

Рома звернула свій погляд на Брою після того, як із потенційним трансфером Дувана Сапати з Аталанти виникли складнощі.

Нагадаємо, що Броя — вихованець Челсі, який встиг пограти на правах оренди за Вітесс та Саутгемптон.