Італія

Орендна угода розрахована до кінця сезону.

Інтер на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Болоньї Марко Арнаутовичем.

Орендна угода з 34-річним австрійцем розрахована до кінця сезону.

"Нерадзуррі" матимуть опцію викупу, яка може стати обов'язковою, якщо будуть виконані певні умови.

Зазначимо, що Марко вже виступав у складі міланського клубу та навіть вигравав Лігу чемпіонів. Щоправда тоді, у сезоні-2009/10, він провів лише три матчі.

Минулого сезону Арнаутович провів 23 матчі, в яких забив десять голів та віддав одну гольову передачу.