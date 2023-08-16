Орендна угода розрахована до кінця сезону.
Марко Арнаутович, ФК Інтер
16 серпня 2023, 22:38
Інтер на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Болоньї Марко Арнаутовичем.
Орендна угода з 34-річним австрійцем розрахована до кінця сезону.
"Нерадзуррі" матимуть опцію викупу, яка може стати обов'язковою, якщо будуть виконані певні умови.
Зазначимо, що Марко вже виступав у складі міланського клубу та навіть вигравав Лігу чемпіонів. Щоправда тоді, у сезоні-2009/10, він провів лише три матчі.
Минулого сезону Арнаутович провів 23 матчі, в яких забив десять голів та віддав одну гольову передачу.