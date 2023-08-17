Італія

Футболіст швидше всього перейде в клуб.

Численні ЗМІ повідомляють, що Сассуоло досяг офіційної угоди з Феєнордом щодо трансферу правого захисника Маркуса Педерсена.

За даними Voetbal International, про які пізніше повідомили Альфредо Педулла та Фабріціо Романо, було досягнуто домовленості про оренду із зобов’язанням викупу на загальну суму 8 мільйонів євро.

23-річний гравець провів попередні два сезони у Фейєнорді, допомагаючи голландському клубу виграти 16-й титул Ередівізі минулого сезону. Раніше він представляв Мольде та Тромсе, де розпочав свою кар’єру.

Педерсен також 18 разів зіграв за Норвегію.