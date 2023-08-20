Італія

Ель-Білаль Туре серйозно травмувався під час товариської гри проти Ювентуса (0:0).

Молодий форвард та новоспечений гравець Аталанти Ель-Білаль Туре вилетів на найближчі три чи чотири місяці. Про це повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, 21-річний малієць отримав серйозну травму сухожилля під час товариського матчу проти Ювентуса минулого тижня (0:0), тому тепер він може бути змушений перенести операцію.

Відзначається, що лікарі діагностували у Туре розрив сухожилля правого прямого м’язу стегна. Відновлення після травми такого характеру займає від трьох до чотирьох місяців.

Відзначимо, що цього літа Ель-Білаль Туре став рекордним підписанням в історії Аталанти, побивши рекорд Жеремі Бога. За інформацією ЗМІ, бергамаски заплатили Альмерії за молодого нападника від 28 до 31 мільйону євро.