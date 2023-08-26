Італія

Форвард був особисто запрошений Моурінью.

Іранський нападник Сердар Азмун більшу частину своєї професійної кар’єри провів на болотах, де встиг поміняти аж три клуби, допоки в підсумку не опинився в леверкузенському Баєрі взимку 2022 року.

Після цього 28-річний виконавець упродовж півтора сезони боровся за місце в стартовому складі, чому дуже заважали постійні пошкодження через проблеми з м’язами.

Але все ж таки іранець відіграв своїх 44 матчі за "фармацевтів", забивши п’ять голів та віддавши п’ять гольових передач, однак раптово під час поточного трансферного вікна пролунав дзвінок від Жозе Моурінью та надійшла пропозиція долучитись до складу італійської Роми.

Це буде річна угода оренди, про яку "вовки" оголосили нещодавно.

Азмун виступатиме за Рому під 17 номером.

Він став шостим підписанням Роми за літнє трансферне вікно після Евана Ндікка, Усема Ауара, Ренату Саншеша, Леандро Паредеса та Расмуса Крістенсена.