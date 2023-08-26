Гравець хоче змінити команду.
Бенжамен Павар - Getty Images
26 серпня 2023, 18:54
Бенжамен Павар знову не був учасником тренування мюнхенської Баварії, але гравець та Інтер продовжують чекати, поки все буде ясно.
Захисник домовився з "нерадзуррі" про особисті умови, і обидва клуби домовилися про угоду вартістю 30 мільйонів євро, але за умови, що спочатку Баварія повинна знайти заміну.
Це виявляється надзвичайно складним, час йде, а Інтер і Павар все більше розчаровані відсутністю прогресу.
Згідно з повідомленнями в Німеччині, Павар не тренувався попередні дні і знову був відсутній сьогодні, оскільки він вважає, що його час у клубі фактично завершився.