Італія

Гравець хоче змінити команду.

Бенжамен Павар знову не був учасником тренування мюнхенської Баварії, але гравець та Інтер продовжують чекати, поки все буде ясно.

Захисник домовився з "нерадзуррі" про особисті умови, і обидва клуби домовилися про угоду вартістю 30 мільйонів євро, але за умови, що спочатку Баварія повинна знайти заміну.

Це виявляється надзвичайно складним, час йде, а Інтер і Павар все більше розчаровані відсутністю прогресу.

Згідно з повідомленнями в Німеччині, Павар не тренувався попередні дні і знову був відсутній сьогодні, оскільки він вважає, що його час у клубі фактично завершився.