Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 28 серпня 2023 року, 21:45.

У рамках другого туру італійської Серії А Інтер вирушив у гості до Кальярі, де зумів здобути впевнену перемогу.

Команда Сімоне Індзагі відправила у ворота суперника аж два м'ячі ще у першому таймі, тим самим гарантувавши собі переможний результат.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Кальярі — Інтер у 2 турі італійської Серії А-2023/24:

Кальярі — Інтер 0:2

Голи: Думфріс, 21, Мартінес, 30

Кальярі: Радунович — Ауджелло, Доссена, Оберт, Дзаппа (Шомуродов 85) — Макумбу, Сулемана (Дейола 85), Янкто (Ацці 60), Нандес — Паволетті (Лувумбо 35), Орістаніо (Ді Пардо)

Інтер: Зоммер — Дарміан, Де Врей, А. Бастоні, Думфріс (Куадрадо 71), Дімарко (Аугусто 71) — Чалханоглу, Барелла (Фраттезі 71), Мхітарян (Сенсі 82), — Тюрам (Арнаутович 77), Мартінес