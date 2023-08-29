Футболіст буде мати інший статус в своїй національній команді.
Джованні Ді Лоренцо - Getty Images
29 серпня 2023, 21:51
Новий тренер збірної Італії Лучано Спаллетті готовий призначити нового капітана національної збірної, обравши зірку Наполі Джованні Ді Лоренцо.
64-річний італійський тренер буде офіційно представлений як новий тренер "скуадри адзуррі" в Коверчано, де він вперше поспілкується з ЗМІ з моменту його призначення на заміну Роберто Манчіні.
Спаллетті нещодавно зробив свій історичний успіх та взяв скудетто з Наполі минулого сезону.
Як повідомляє Il Mattino через Calciomercato.com, Ді Лоренцо є одним із гравців, яким Спаллетті найбільше довіряє у збірній Італії, і незабаром він буде призначений капітаном національної збірної замість Леонардо Бонуччі.