Італія

Футболіст буде мати інший статус в своїй національній команді.

Новий тренер збірної Італії Лучано Спаллетті готовий призначити нового капітана національної збірної, обравши зірку Наполі Джованні Ді Лоренцо.

64-річний італійський тренер буде офіційно представлений як новий тренер "скуадри адзуррі" в Коверчано, де він вперше поспілкується з ЗМІ з моменту його призначення на заміну Роберто Манчіні.

Спаллетті нещодавно зробив свій історичний успіх та взяв скудетто з Наполі минулого сезону.

Як повідомляє Il Mattino через Calciomercato.com, Ді Лоренцо є одним із гравців, яким Спаллетті найбільше довіряє у збірній Італії, і незабаром він буде призначений капітаном національної збірної замість Леонардо Бонуччі.