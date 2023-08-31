Італія

Бельгієць розпочав тренування з новою командою.

Останніми днями в італійській пресі активно обговорювався перехід Ромелу Лукаку до Роми. Авторитетні джерела писали про цю подію як факт, що вже відбувся.

Сьогодні видання Corriere Dello Sport опублікувало фото бельгійця на тренуванні "вовків". Таким чином, Ромелу вже приступив до занять із новим колективом.

При цьому Рома, як і раніше, офіційно не оголосила про трансфер.

Очікується, що Рома візьме Лукаку в оренду у Челсі за п'ять мільйонів євро. При цьому за 10 місяців італійці заплатять гравцеві близько 7,5 мільйонів євро у вигляді заробітної плати.

Минулого сезону форвард виступав на правах оренди за Інтер. Він провів 37 матчів та забив 14 голів у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Челсі знизив зарплатню Лукаку.